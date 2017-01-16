South and east metro added to winter weather advisory

The National Weather Service has added Scott, Dakota and Washington counties of the Twin Cities metro area to the winter weather advisory:
A wintry mix of light freezing rain, sleet and snow is expected this afternoon and tonight over southern Minnesota. The wintery mix could arrive in southern and eastern parts of the metro area by about mid afternoon and continue into tonight.
Here are advisory details, from the NWS:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
1003 AM CST MON JAN 16 2017
…FREEZING RAIN FORECAST MOVED SLIGHTLY NORTHWARD THIS
AFTERNOON…
…A WINTRY MIX OF PRECIPITATION FOR SOUTH CENTRAL MINNESOTA INTO
WEST CENTRAL WISCONSIN THIS AFTERNOON THROUGH TONIGHT…
.A WINTER WEATHER ADVISORY HAS BEEN EXPANDED NORTH FOR THIS
AFTERNOON AND TONIGHT AND NOW INCLUDES AREAS ALONG AND SOUTH OF A
LINE FROM NEW ULM TO SHAKOPEE…EAGAN…STILLWATER…TO NEW
RICHMOND WISCONSIN. THIS INCLUDES THE INTERSTATE 90
CORRIDOR…THE INTERSTATE 35 CORRIDOR IN SOUTHERN MINNESOTA…AND
THE INTERSTATE 94 CORRIDOR IN WEST CENTRAL WISCONSIN.
LIGHT FREEZING RAIN AND SLEET WILL SPREAD INTO FAR SOUTHERN
MINNESOTA BY THIS AFTERNOON…MAINLY ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE
90 THROUGH 2 PM…AND THEN EXPAND NORTH AND NORTHEAST LATE THIS
AFTERNOON INTO PORTIONS OF EAST CENTRAL MINNESOTA…AND WESTERN
WISCONSIN. ICE ACCUMULATIONS UP TO TWO TENTHS OF AN INCH ARE
POSSIBLE WITH SNOW ACCUMULATIONS UP TO 2 INCHES ALONG THE NORTHERN
PORTION OF THE PRECIPITATION SHIELD. THE HIGHEST ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED NEAR ALBERT LEA WITH THE HIGHEST SNOW
ACCUMULATIONS EXPECTED NEAR EAU CLAIRE. THIS WILL LIKELY LEAD TO
SLIPPERY TRAVEL CONDITIONS AND MOTORISTS ARE URGED TO SLOW DOWN
AND ALLOW EXTRA TRAVEL TIME FOR THE AFTERNOON COMMUTE.
MNZ063-069-070-074>076-WIZ023-170015-
/O.EXA.KMPX.WW.Y.0004.170116T1800Z-170117T1200Z/
WASHINGTON-SCOTT-DAKOTA-BROWN-NICOLLET-LE SUEUR-ST. CROIX-
INCLUDING THE CITIES OF STILLWATER, SHAKOPEE, HASTINGS, NEW ULM,
ST PETER, LE SUEUR, AND HUDSON
1003 AM CST MON JAN 16 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 AM CST TUESDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS ISSUED
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR A WINTRY MIX OF FREEZING
RAIN…SLEET AND LIGHT SNOW…WHICH IS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
TUESDAY.
* EXPECT A WINTRY MIX TO DEVELOP BETWEEN 3 PM AND 6 PM AND THEN
DIMINISH AROUND 6 AM TUESDAY.
* TOTAL WET SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO 1 INCH AND ICE
ACCUMULATIONS OF A GLAZE ARE EXPECTED.
* LOOK FOR REDUCED VISIBILITIES AT TIMES.
* PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW…SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING
FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
Updated weather information is posted on the MPR news live weather blog.
You can also check with the Twin Cities office and La Crosse, WI office of the National Weather Service for weather updates.
The NWS has clickable warning maps for detailed weather updates at any location.
The Minnesota Department of Transportation , Wisconsin Department of Transportation and Iowa Department of Transportation will have current road conditions.