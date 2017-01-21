Rain south, wintry mix central and north today

Southern Minnesota will see periods of rain today, possibly mixed with a few wet flakes at times.
Central and northern Minnesota will have a wintry mix of drizzle, rain, freezing rain, sleet and snow.
The National Weather Service has issued a winter weather advisory until 10 a.m. for much of northern Minnesota:
Some details of the advisory:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DULUTH MN
311 AM CST SAT JAN 21 2017
…ROADS WILL REMAIN VERY SLIPPERY ACROSS THE AREA THIS MORNING…
.A WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF NORTHEAST
MINNESOTA AND NORTHWEST WISCONSIN. ROAD CONDITIONS CONTINUE TO BE
HAZARDOUS ACROSS THE NORTHLAND. THE MAIN PROBLEM IS THAT WE WILL
SEE A MIX OF RAIN AND SNOW…AND EVEN IF TEMPERATURES ARE ABOVE
FREEZING…ROAD TEMPERATURES ARE AT OR BELOW FREEZING AT MANY
LOCATIONS. FREEZING DRIZZLE AND FOG WILL ALSO BE WIDESPREAD ACROSS
THE REGION. THE RESULT WILL BE EXTREMELY SLIPPERY
ROADS…SIDEWALKS AND PARKING LOTS THIS MORNING. IF YOU
ABSOLUTELY MUST DRIVE ACROSS THE REGION…BE SURE TO ALLOW PLENTY
OF EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION SAFELY.
MNZ010>012-018>021-026-211600-
/O.CON.KDLH.WW.Y.0004.000000T0000Z-170121T1600Z/
KOOCHICHING-NORTH ST. LOUIS-NORTHERN COOK/NORTHERN LAKE-
NORTH ITASCA-CENTRAL ST. LOUIS-SOUTHERN LAKE/NORTH SHORE-
SOUTHERN COOK/NORTH SHORE-SOUTH ITASCA-
INCLUDING THE CITIES OF…INTERNATIONAL FALLS…ELY…ISABELLA…
BIGFORK…HIBBING…TWO HARBORS…SILVER BAY…GRAND MARAIS…
GRAND RAPIDS
311 AM CST SAT JAN 21 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST THIS
MORNING…
* LOCATIONS…NORTHERN MINNESOTA…INCLUDING THE CITIES OF
INTERNATIONAL FALLS…ELY…ISABELLA…BIGFORK…HIBBING…TWO
HARBORS…SILVER BAY…GRAND MARAIS AND GRAND RAPIDS.
* TIMING…THROUGH 10 AM SATURDAY.
* SNOW ACCUMULATIONS…UP TO ONE INCH OF WET SNOW.
* ICE ACCUMULATIONS…ONE TENTH OF AN INCH OR LESS.
* VISIBILITIES…LESS THAN A HALF MILE AT TIMES.
* IMPACTS…ROAD CONDITIONS WILL CONTINUE TO DETERIORATE ACROSS
THE NORTHLAND OVERNIGHT. WHILE TEMPERATURES MAY INDICATE
READINGS ABOVE FREEZING…ROAD SURFACES ARE ACTUALLY AT OR
BELOW FREEZING IN MANY AREAS. THIS WILL RESULT IN VERY SLICK
ROADS ACROSS THE NORTHLAND. THERE WILL ALSO BE AREAS OF FOG…
SOME OF IT DENSE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR MIXED PRECIPITATION MEANS A MIXTURE
OF FREEZING RAIN…SNOW AND SLEET IS EXPECTED. SMALL
ACCUMULATIONS OF SNOW AND ICE ARE EXPECTED ON UNTREATED ROADS AND
SIDEWALKS. ANYONE WITH TRAVEL PLANS SHOULD BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND REDUCED VISIBILITY. SLOW DOWN WHEN DRIVING AND
ALLOW FOR EXTRA STOPPING DISTANCE BECAUSE YOU MAY LOSE CONTROL OF
YOUR VEHICLE IF YOU TRY TO SLOW DOWN OR STOP QUICKLY.
Brainerd and Hinckley are among the cities included in the advisory.
Dense fog covers much of southern and central Minnesota this morning.
A dense fog advisory is in effect until 9 a.m. for most of central and southern Minnesota, including the southern part of the Twin Cities metro area:
In southeastern Minnesota, the dense fog advisory continues until noon today.
Here are details of the dense fog advisory:
URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
312 AM CST SAT JAN 21 2017
MNZ041>044-048>051-054>059-064>070-073>078-082>085-091>093-211500-
/O.CON.KMPX.FG.Y.0003.000000T0000Z-170121T1500Z/
DOUGLAS-TODD-MORRISON-MILLE LACS-POPE-STEARNS-BENTON-SHERBURNE-
LAC QUI PARLE-SWIFT-CHIPPEWA-KANDIYOHI-MEEKER-WRIGHT-
YELLOW MEDICINE-RENVILLE-MCLEOD-SIBLEY-CARVER-SCOTT-DAKOTA-
REDWOOD-BROWN-NICOLLET-LE SUEUR-RICE-GOODHUE-WATONWAN-BLUE EARTH-
WASECA-STEELE-MARTIN-FARIBAULT-FREEBORN-
INCLUDING THE CITIES OF ALEXANDRIA, LONG PRAIRIE, LITTLE FALLS,
PRINCETON, GLENWOOD, ST CLOUD, FOLEY, ELK RIVER, MADISON, BENSON,
MONTEVIDEO, WILLMAR, LITCHFIELD, MONTICELLO, GRANITE FALLS,
OLIVIA, HUTCHINSON, GAYLORD, CHASKA, SHAKOPEE, HASTINGS,
REDWOOD FALLS, NEW ULM, ST PETER, LE SUEUR, FARIBAULT, RED WING,
ST JAMES, MANKATO, WASECA, OWATONNA, FAIRMONT, BLUE EARTH,
AND ALBERT LEA
312 AM CST SAT JAN 21 2017
…DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS
MORNING…
* VISIBILITY…ONE QUARTER MILE OR LESS.
* IMPACTS…LOW VISIBILITIES WILL RESULT IN DIFFICULT DRIVING
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
Programming note
You can hear my live weather updates on Minnesota Public Radio at 7:35 a.m. and 4:35 p.m. each Saturday and Sunday.