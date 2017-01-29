Monday snow

An Alberta clipper is expected to bring snow to about the northeastern half of Minnesota and northern Wisconsin Monday and Monday night.
The Twin Cities metro area is expected to be on the southern edge of the snow from this one. Some light rain or drizzle could be mixed with the snow at times, especially Monday afternoon and evening.
The National Oceanic and Atmospheric Administration’s North American Mesoscale forecast model shows the potential precipitation pattern:
In the forecast loop, blue areas are where the precipitation is likely to be snow for that time in the loop. Green areas could be light rain or a rain/snow mix at that point in time.
The color chart on the lower right of the loop refers to the strength of the radar signal returning to the radar, not inches of snow!
Most of the Twin Cities metro area is expected to see an inch or less of snow Monday and Monday evening, but Anoka county and northern Washington county could see a couple of inches.
Just to the north of the metro area, and over parts of western Wisconsin, there is a National Weather Service winter weather advisory Monday and Monday evening for 3 to 5 inches of snow:
Some advisory details:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
234 PM CST SUN JAN 29 2017
…ACCUMULATING SNOW RETURNS EARLY ON MONDAY…
.A WINTER WEATHER ADVISORY HAS BEEN ISSUED FROM MONDAY MORNING
THROUGH MONDAY EVENING FOR PORTIONS OF EAST CENTRAL MINNESOTA AND
WEST CENTRAL WISCONSIN. THE ADVISORY IS ALONG AND EAST OF A LINE
FROM MILLE LACS LAKE TO CAMBRIDGE…NEW RICHMOND AND EAU CLAIRE.
SNOW WILL BEGIN AROUND DAYBREAK IN EAST CENTRAL MINNESOTA AND
QUICKLY SPREAD SOUTHEAST ACROSS WESTERN WISCONSIN. THE SNOW WILL
THEN TAPER OFF MONDAY EVENING. TOTAL SNOWFALL WILL RANGE FROM 2 TO
5 INCHES IN THE ADVISORY AREA…WITH THE HIGH END AMOUNTS MOST
LIKELY IN THE RICE LAKE…LADYSMITH AND CORNELL AREAS OF WEST
CENTRAL WISCONSIN. MOTORISTS SHOULD BE PREPARED FOR SNOW COVERED
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES ON MONDAY AND ALLOW FOR SOME EXTRA
TRAVEL TIME.
MNZ052-053-WIZ014>016-023-025-027-028-300445-
/O.NEW.KMPX.WW.Y.0007.170130T1500Z-170131T0300Z/
ISANTI-CHISAGO-POLK-BARRON-RUSK-ST. CROIX-DUNN-CHIPPEWA-
EAU CLAIRE-
INCLUDING THE CITIES OF CAMBRIDGE, CENTER CITY, OSCEOLA,
RICE LAKE, LADYSMITH, HUDSON, MENOMONIE, CHIPPEWA FALLS,
AND EAU CLAIRE
234 PM CST SUN JAN 29 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM CST
MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS ISSUED
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM
TO 9 PM CST MONDAY.
* EXPECT SNOW TO DEVELOP AROUND 9 AM MONDAY AND THEN DIMINISH
AROUND 9 PM MONDAY.
* THE HEAVIEST SNOWFALL RATES WILL OCCUR BETWEEN NOON AND 6 PM
MONDAY.
* TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES ARE EXPECTED.
* LOOK FOR REDUCED VISIBILITIES AT TIMES.
* PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS…INCLUDING DURING THE
EVENING COMMUTE ON MONDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SNOW COVERED
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
Plowable snow is expected over much of northern Minnesota and northwestern Wisconsin:
Winter weather advisories have been issued for most of north-central and northeastern Minnesota for Monday into Monday evening:
Some details of the advisory:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DULUTH MN
323 PM CST SUN JAN 29 2017
…CLIPPER SYSTEM TO BRING SNOW TO THE NORTHLAND MONDAY…
.A CANADIAN CLIPPER WILL MOVE THROUGH NORTHERN MINNESOTA AND INTO
WISCONSIN MONDAY…BRINGING WIDESPREAD LIGHT TO MODERATE SNOWFALL
ACROSS THE REGION. A WIDE BAND OF 3 TO 5 INCHES WILL FALL FROM AT
LEAST NORTH CENTRAL MINNESOTA TO NORTHWEST WISCONSIN. THE SNOW
WILL BEGIN TO MOVE INTO NORTH CENTRAL MINNESOTA BEFORE DAWN…THEN
RAMP UP AND SPREAD EAST INTO THE REST OF THE NORTHEAST MINNESOTA
AND NORTHWEST WISCONSIN LATER IN THE MORNING. THE SNOW WILL
CONTINUE THROUGH THE AFTERNOON AND SLOWLY TAPER OFF DURING THE
EVENING.
MNZ011-012-019-020-037-038-WIZ001>004-006>009-300730-
/O.NEW.KDLH.WW.Y.0006.170130T1500Z-170131T0300Z/
NORTH ST. LOUIS-NORTHERN COOK/NORTHERN LAKE-CENTRAL ST. LOUIS-
SOUTHERN LAKE/NORTH SHORE-CARLTON/SOUTH ST. LOUIS-PINE-DOUGLAS-
BAYFIELD-ASHLAND-IRON-BURNETT-WASHBURN-SAWYER-PRICE-
INCLUDING THE CITIES OF…ELY…ISABELLA…HIBBING…
TWO HARBORS…SILVER BAY…DULUTH…PINE CITY…HINCKLEY…
SUPERIOR…WASHBURN…BAYFIELD…ASHLAND…HURLEY…GRANTSBURG…
SPOONER…HAYWARD…PHILLIPSon tren
…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM CST
MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DULUTH HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM
CST MONDAY.
* LOCATIONS…NORTHEAST AND EAST CENTRAL MINNESOTA…AS WELL AS
NORTHWEST WISCONSIN. THE AREAS OF NORTHEAST MINNESOTA INCLUDE
ORR…THE IRON RANGE…CLOQUET AND DULUTH…TWO HARBORS…AND
THE INTERSTATE 35 CORRIDOR.
* TIMING…BEGINNING IN NORTHEAST MINNESOTA BY THE LATE
MORNING…AND SPREADING EAST INTO NORTHWEST WISCONSIN BEFORE
NOON. THE HEAVIEST SNOWFALL RATES WILL OCCUR IN THE LATE MORNING
THROUGH AFTERNOON…THEN THE SNOW WILL SLOWLY TAPER OFF IN THE
EVENING.
* SNOW ACCUMULATIONS…3 TO 5 INCHES…WITH THE HEAVIEST SNOWFALL
ALONG AND NEAR THE HIGHWAY 2 CORRIDOR. LESSER AMOUNTS OF ABOUT 2
INCHES NORTH AND EAST OF THE IRON RANGE…AND NORTH AND EAST OF
SILVER BAY.
* VISIBILITIES…ONE QUARTER TO ONE HALF MILE AT TIMES.
* IMPACTS…THE SNOW AND LIMITED VISIBILITY WILL MAKE FOR SLOWER
COMMUTES…AND AT TIMES DIFFICULT DRIVING CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS THAT ACCUMULATING SNOW
WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SNOW COVERED ROADS
AND REDUCED VISIBILITY…AND USE CAUTION WHILE DRIVING. ALLOW
EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION.
The track of the low pressure system could change, so check forecast updates.
Updated weather information will be posted on the MPR news live weather blog.
You can also check with the Duluth office , Grand Forks, ND office, and the Twin Cities office of the National Weather Service for weather updates.
The NWS sites have clickable maps for the forecast at your specific location.
The Minnesota Department of Transportation will have current road conditions.