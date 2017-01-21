Dense fog advisory Saturday night and Sunday morning

Light winds will combine with dew point temperatures in the 30s to create dense fog this Saturday evening over much of Minnesota.
The dense fog will linger into Sunday morning.
The National Weather Service has issued a dense fog advisory that runs from 6 p.m. this Saturday evening until noon on Sunday for the Twin Cities metro area and western Wisconsin. Most of central and southern Minnesota is already in a dense fog advisory that continues until noon on Sunday:
Some details of the advisory:
URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
235 PM CST SAT JAN 21 2017
MNZ041>044-047>051-054>059-064>070-073>078-082>085-091>093-220500-
/O.CON.KMPX.FG.Y.0003.000000T0000Z-170122T1800Z/
DOUGLAS-TODD-MORRISON-MILLE LACS-STEVENS-POPE-STEARNS-BENTON-
SHERBURNE-LAC QUI PARLE-SWIFT-CHIPPEWA-KANDIYOHI-MEEKER-WRIGHT-
YELLOW MEDICINE-RENVILLE-MCLEOD-SIBLEY-CARVER-SCOTT-DAKOTA-
REDWOOD-BROWN-NICOLLET-LE SUEUR-RICE-GOODHUE-WATONWAN-BLUE EARTH-
WASECA-STEELE-MARTIN-FARIBAULT-FREEBORN-
INCLUDING THE CITIES OF ALEXANDRIA, LONG PRAIRIE, LITTLE FALLS,
PRINCETON, MORRIS, GLENWOOD, ST CLOUD, FOLEY, ELK RIVER, MADISON,
BENSON, MONTEVIDEO, WILLMAR, LITCHFIELD, MONTICELLO,
GRANITE FALLS, OLIVIA, HUTCHINSON, GAYLORD, CHASKA, SHAKOPEE,
HASTINGS, REDWOOD FALLS, NEW ULM, ST PETER, LE SUEUR, FARIBAULT,
RED WING, ST JAMES, MANKATO, WASECA, OWATONNA, FAIRMONT,
BLUE EARTH, AND ALBERT LEA
235 PM CST SAT JAN 21 2017
…DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST SUNDAY…
* VISIBILITY…AREAS OF DENSE FOG PRODUCING VISIBILITY ONE
QUARTER MILE OR LESS.
* IMPACTS…LOW VISIBILITIES WILL RESULT IN DIFFICULT DRIVING
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
MNZ045-052-053-060>063-WIZ014>016-023>028-220500-
/O.CON.KMPX.FG.Y.0004.170122T0000Z-170122T1800Z/
KANABEC-ISANTI-CHISAGO-HENNEPIN-ANOKA-RAMSEY-WASHINGTON-POLK-
BARRON-RUSK-ST. CROIX-PIERCE-DUNN-PEPIN-CHIPPEWA-EAU CLAIRE-
INCLUDING THE CITIES OF MORA, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
MINNEAPOLIS, BLAINE, ST PAUL, STILLWATER, OSCEOLA, RICE LAKE,
LADYSMITH, HUDSON, RIVER FALLS, PRESCOTT, MENOMONIE, DURAND,
CHIPPEWA FALLS, AND EAU CLAIRE
235 PM CST SAT JAN 21 2017
…DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO
NOON CST SUNDAY…
* VISIBILITY…AREAS OF DENSE FOG PRODUCING VISIBILITY ONE
QUARTER MILE OR LESS.
* IMPACTS…LOW VISIBILITIES WILL RESULT IN DIFFICULT DRIVING
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
A winter weather advisory continues from this Saturday afternoon until 10 a.m. Sunday over northeastern Minnesota for a wintry mix of freezing rain, sleet and snow:
Some details of the winter weather advisory:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DULUTH MN
1142 AM CST SAT JAN 21 2017
…SLIPPERY ROADS EXPECTED THROUGH SUNDAY MORNING…
.RAIN MOVING INTO THE AREA FROM THE SOUTH THIS MORNING WILL
PRODUCE A MIXTURE OF RAIN…FREEZING RAIN AND SNOW THIS MORNING
ACROSS PORTIONS OF THE NORTHLAND. WHERE GROUND AND ROAD
TEMPERATURES ARE NEAR OR BELOW FREEZING…ROAD CONDITIONS MAY BE
HAZARDOUS. THE RESULT WILL BE EXTREMELY SLIPPERY ROADS…
SIDEWALKS AND PARKING LOTS. IF YOU ABSOLUTELY MUST DRIVE ACROSS
THE REGION…BE SURE TO ALLOW PLENTY OF EXTRA TIME TO REACH YOUR
DESTINATION SAFELY. IN OTHER LOCATIONS ROAD AND AIR TEMPERATURES
HAVE RISEN ABOVE FREEZING…AND ROAD CONDITIONS SHOULD GRADUALLY
IMPROVE TODAY.
MNZ011-012-019>021-220345-
/O.CON.KDLH.WW.Y.0005.000000T0000Z-170122T1600Z/
NORTH ST. LOUIS-NORTHERN COOK/NORTHERN LAKE-CENTRAL ST. LOUIS-
SOUTHERN LAKE/NORTH SHORE-SOUTHERN COOK/NORTH SHORE-
INCLUDING THE CITIES OF…ELY…ISABELLA…HIBBING…
TWO HARBORS…SILVER BAY…GRAND MARAIS
1142 AM CST SAT JAN 21 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST
SUNDAY…
* LOCATIONS…NORTHERN MINNESOTA…INCLUDING THE CITIES OF ELY…
ISABELLA…HIBBING…TWO HARBORS…SILVER BAY AND GRAND
MARAIS.
* TIMING…THROUGH 10 AM SUNDAY.
* SNOW ACCUMULATIONS…UP TO 1 INCH.
* ICE ACCUMULATIONS…A TENTH OF AN INCH OR LESS.
* IMPACTS…ROAD CONDITIONS WILL CONTINUE TO BE TREACHEROUS TODAY
AND TONIGHT. WHILE TEMPERATURES MAY INDICATE READINGS NEAR OR
ABOVE FREEZING…ROAD SURFACES ARE ACTUALLY AT OR BELOW FREEZING
IN MANY AREAS. THIS WILL RESULT IN VERY SLICK ROADS ACROSS THE
ARROWHEAD…ESPECIALLY UNTREATED COUNTY AND DIRT ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR MIXED PRECIPITATION MEANS A MIXTURE
OF FREEZING RAIN…SNOW AND SLEET IS EXPECTED. SMALL
ACCUMULATIONS OF SNOW AND ICE ARE EXPECTED ON UNTREATED ROADS AND
SIDEWALKS. ANYONE WITH TRAVEL PLANS SHOULD BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND REDUCED VISIBILITY. SLOW DOWN WHEN DRIVING AND
ALLOW FOR EXTRA STOPPING DISTANCE BECAUSE YOU MAY LOSE CONTROL OF
YOUR VEHICLE IF YOU TRY TO SLOW DOWN OR STOP QUICKLY.
Programming note
You can hear my live weather updates on Minnesota Public Radio at 7:35 a.m. and 4:35 p.m. each Saturday and Sunday.