Winds diminish tonight; winter weather advisories through early evening northern MN

The strong low pressure system is moving away, and winds will diminish over Minnesota this evening and overnight.
A winter weather advisory continues until 7 p.m. for much of northwestern and west-central Minnesota:
North-central and northeastern Minnesota, and northwestern Wisconsin, remain in a winter weather advisory for light snow and blowing snow until 9 p.m. this evening:
Some advisory details:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DULUTH MN
347 PM CST MON DEC 26 2016
…LIGHT SNOW AND BLOWING SNOW CONTINUES THIS EVENING…
.THE STRONG STORM SYSTEM WHICH AFFECTED THE REGION OVER THE
HOLIDAY WEEKEND WAS CENTERED NORTH OF THUNDER BAY THIS AFTERNOON.
THIS SYSTEM WILL CONTINUE MOVING AWAY FROM THE NORTHLAND AND
ACROSS NORTHERN ONTARIO OVERNIGHT. STRONG AND GUSTY SOUTHWEST TO
WESTERLY WINDS AND LIGHT SNOW WILL CONTINUE INTO THIS EVENING. THE
WINDS AND LIGHT SNOW WILL RESULT IN VISIBILITY LESS THAN ONE-HALF
MILE AT TIMES. SOME ROADWAYS REMAIN SNOW COVERED AND SLIPPERY FROM
THE SNOW…SLEET…AND FREEZING RAIN RECEIVED EARLIER IN THE
WEEKEND. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION ON ROADWAYS WILL EXACERBATE
THE SLIPPERY CONDITIONS AND WIND GUSTS MAY CAUSE VEHICLES TO
SWERVE AND POTENTIALLY LOSE CONTROL…ESPECIALLY ON NORTH/SOUTH
ORIENTED ROADWAYS. MINNESOTA AND WISCONSIN DEPARTMENTS OF
TRANSPORTATION REPORT ROADS WERE SNOW COVERED WITH SLIPPERY
STRETCHES AS OF LATE THIS AFTERNOON. THE SNOW AND GUSTY WINDS WILL
GRADUALLY DIMINISH AS THE SYSTEM DEPARTS TONIGHT.
MNZ010-018-019-026-037-270300-
/O.CAN.KDLH.WS.W.0007.000000T0000Z-161227T0000Z/
/O.EXB.KDLH.WW.Y.0025.000000T0000Z-161227T0300Z/
KOOCHICHING-NORTH ITASCA-CENTRAL ST. LOUIS-SOUTH ITASCA-
CARLTON/SOUTH ST. LOUIS-
INCLUDING THE CITIES OF…INTERNATIONAL FALLS…BIGFORK…
HIBBING…GRAND RAPIDS…DULUTH
347 PM CST MON DEC 26 2016
…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING…
…WINTER STORM WARNING IS CANCELLED…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DULUTH HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW…WHICH IS IN EFFECT
UNTIL 9 PM CST THIS EVENING. THE WINTER STORM WARNING HAS BEEN
CANCELLED.
* LOCATIONS…INTERNATIONAL FALLS…BIGFORK…HIBBING…GRAND
RAPIDS…AND DULUTH.
* ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION…UP TO 1 INCH.
* SUSTAINED WINDS…WEST 15 TO 25 MPH.
* WITH GUSTS…UP TO 35 MPH.
* IMPACTS…VISIBILITIES WILL BE LESS THAN ONE-HALF MILE AT TIMES
DUE TO SNOW AND BLOWING SNOW. LIGHT SNOW WILL MAKE ROADS
SLIPPERY. GUSTY WINDS MAY CAUSE VEHICLES TO SWERVE OR LOSE
CONTROL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS THAT
VISIBILITIES WILL BE LIMITED DUE TO A COMBINATION OF FALLING AND
BLOWING SNOW. USE CAUTION WHEN TRAVELING…ESPECIALLY IN OPEN
AREAS THAT ARE MORE EXPOSED TO THE WIND. ROADS MAY BE SLICK AND
HAZARDOUS…SO ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION.
Winter storm links
Clickable maps, with forecast updates for your area, are available from the following National Weather Service forecast offices:
You can see updated winter storm information on our severe weather live blog.
The Minnesota Department of Transportation has current road conditions.